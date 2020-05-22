البرهان والسيسي يستعرضان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية





تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن اتصالا هاتفيا الجمعة، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك ،متمنيا للسودان وشعبه المزيد من الاستقرار والسلام والتقدم.

وتطرق الرئيس المصري في اتصاله الهاتفي مع رئيس مجلس السيادة، لمسار العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

واستعرضا القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وضرورة التنسيق بين البلدين حولها في كافة المحافل.

الخرطوم 22-5-2020 (سونا)

شارك الموضوع :





