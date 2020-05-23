أصحاب العمل .. لا تنازل عن القصاص لشهداء فض اعتصام القيادة





طالب إتحاد عام أصحاب العمل السوداني في بيان له بمناسبة الذكرى الأولى لفض إعتصام القيادة العامة بضرورة الاعلان العاجل عن نتائج لجنة التحقيق فى فض الاعتصام دون تأجيل وتمليك الرأي العام كل الملابسات بالجريمة وتقديم الآمرين والمنفذين وكل من تلطخت يداه بالدماء من المعتدين والقوة الغاشمة علي الثوار الشرفاء من ابناء الشعب السوداني لمحاكمات.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

اتحاد عام اصحاب العمل السوداني

بيان

هذا عريس المجد جاءك ياردي فافتح ذراعك واحتضنه مزغردا :

شربت نجيع الشمس من ارض البطوله اذ تفتح كاللهيب وارعدا :

تمرعلينا الذكري المؤلمة والحزينة الاولي لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة لقوات الشعب السوداني وقد تحقق لشعبنا انتصاره باسقاط النظام السابق باصراره وسلميته رغم الغدر والخيانة التي تعرض لها فى كل ميادين وساحات الاعتصام بانحاء السودان.

فى هذة الذكري الاولي يحي الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني بقطاعاته المختلفة تحية اجلال لشهداء مجزرة القيادة ولكافة شهداء ثورة ديسمبر المجيدة و شهداء الوطن الذين سقطوا وقدموا دمائهم من اجل ثورة الحرية والسلام والعدالة ، التحية لهم وعاجل الشفاء للجرحي وعودة المفقودين .

يجدد الاتحاد فى ذكري جرائم مجزرة فض الاعتصام مطالباته بضرورة الاعلان العاجل عن نتائج لجنة التحقيق فى فض الاعتصام دون تأجيل وتمليك الرأي العام كل الملابسات بالجريمة وتقديم الآمرين والمنفذين وكل من تلطخت يداه بالدماء من المعتدين والقوة الغاشمة علي الثوار الشرفاء من ابناء الشعب السوداني لمحاكمات ونؤكد الوقوف مع اسر اولئك الشهداء والمفقودين والجرحي بان لا تنازل عن القصاص ولا مساومة ولا مهادنة مع المجرمين القتلة .

يجدد الاتحاد فى هذة الذكري الوقوف بكل امكانياته وموارده مع مطالب وطموحات شعبنا الشامخ ومواجهة كافة التحديات علي الصعيد الاقتصادي لتحقيق الرخاء والاستقرار رغم ما اورثنا اليه النظام السابق من سياسات واجراءات وممارسات عرجاء اقعدت باقتصادنا الوطني وانهكت المواطن، كما ينتهز الاتحاد هذة الذكري لنحي فيها نضالات ومقاومة اصحاب الاعمال طوال الـ30 عاما الماضية حيث اصابهم الضرر فى انشطتهم واعمالهم ونؤكد علي المضي قدما بالعمل سويا كاتحاد عام واتحادات قطاعية وغرف متخصصة وشُعب مختلفة فى مجالات الانشطة التجارية لنتجه وفى تعاون تام نحو تاسيس وطن ينعم بالامن والاستقرار والسلام .

التحية لشهداء جرائم فض الاعتصام بالقيادة

عاجل الشفاء للجرحي والعودة للمفقودين

التحية لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة

التحية لشهداء الوطن الاحرار ولاسر الشهداء المكلومين

سونا

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