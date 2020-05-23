نبيل أديب يتعهد لأسر الشهداء بعدم افلات مرتكبي مجزرة اعتصام القيادة





تعهد رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب لاسر الشهداء بعدم افلات المجرمين من العقاب ، وقال اديب في تصريح ( للجريدة ) مهمتنا نحن في اللجنة أن نبحث عن المسؤول الذي ارتكب هذه الجريمة وذلك عن طريق جمع البيانات ، وأردف اللجنة ستعيد اسر الشهداء بأنه لايفلت من اجرم في حق الشهداء من العقاب طالما البينة متوفرة ، واكد اديب إن هدف اللجنة ليس هدف سياسي ولا تهدف للانتقام بيد أنها تهدف إلى تحقيق العدالة ، وواضح اديب “إن الذين لهم مصلحة في مساعدة اللجنة هم اسر الشهداء لجهة إنهم اقرب الناس وجدانا للشهداء وتربطهم علاقة مباشرة معهم ، وهم أكثر الناس الماما بما حصل للشهداء ” . وحول الزمن المحدد لإعلان نتائج اللجنة قال اديب الان تم تمديد الحظر وفور إنتهاء الحظر ستبدا اللجنة في مباشرة عملها وعليه فإن اللجنة تحتاج إلى اسبوعين اوثلاثة اسابيع بعد رفع الحظر لإعلان نتائج فض الاعتصام

وذكر رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام د. نبيل أديب إن ماتم يوم 29 رمضان الذي يصادف اليوم ذكراه الأولى هو اعتداء عنيف على تجمع سلمي وهو امر مرفوض واستنكره الشعب السوداني ، ووصف ذلك بالفعل الشنيع ولفت الى ان الوثيقة الدستورية في المادة 8 والفقرة 16 نصت على تكوين لجنة لتحقيق في فض الاعتصام ، مؤكدا بأن عمل اللجنة هو التحقيق في العمل الجنائي والذي يعد مخالف للقانون .

الخرطوم: أحمد جبارة

صحيفة الجريدة

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