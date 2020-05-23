لجنة السائقين بهيئة نظافة الخرطوم ترفع اضرابها





اعلنت لجنة السائقين بهيئة النظافة بمحلية الخرطوم عن رفع اضرابها الذي دخلت فيه الأحد الماضي وأرجعت ذلك لإتاحة الفرصة أمام المسؤوليين لإنجاز وعودهم، وقالت في بيان لها أمس تواصلنا مع المسؤولين أمس وللأسف لم يتم تنفيذ الوعود التي التزموا بها معنا.

وكشفت عن عدم تكوين لجنة لهيكلة العاملين ضمن الهيكل الراتبي للقطاع الحكومي وطالبت بصرف مستحقات العمل في ظل وباء كورونا مثلهم مثل زملائهم فبينما يتم صرف 500 جنيه في المؤسسات الأخرى، إلا يتم صرف 150 جنيه لكل يوم و لمدة 15 يوم فقط، وقال بيان السائقين مع العلم أننا عملنا 30 يوما ولم يتم تكوين لجنة للنظر في مسألة صرف الاداريين لهذه المستحقات وحرمان العمال منها.

ولفتت اللجنة الى أن بعض السائقين – يعمل ساعات ليلية اضافية، ولم يتم صرف مستحقاته عن شهر ابريل ومايو والعيد على الابواب.

واشتكت من تأخير المرتبات وأعتبرت ان مسألة التردي البيئي التي تنتشر في انحاء ولاية الخرطوم لا تنفصل عن هضم حقوق العمال وزادت فاخبار الفساد داخل المحلية تنتشر في كل مكان، اذ يتواجد افراد همهم صرف العلاوات ومراكمة البدلات ولا تهمهم صحة المواطن ولا حقوق العمال.

واعلنت رفضها لاسلوب ضرب الوعود ومخالفتها باعتباره نفس الاسلوب الذي ظل يتبعه النظام البائد، وطالبت باحترام أجسام العاملين والتعامل معها بمسؤولية حرصا على استمرار العمل

أشارت الى ان مسألة التردي البيئي التي تنتشر في انحاء ولاية الخرطوم لا تنفصل عن هضم حقوق العمال لجهة ان ، اخبار الفساد داخل المحلية تنتشر في كل مكان، وتابعت هناك افراد همهم صرف العلاوات ومراكمة البدلات ولا تهمهم صحة المواطن ولا حقوق العمال.

صحيفة الجريدة

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