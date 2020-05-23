قوات الدعم السريع تضبط سلع استراتيجية مهربة بغرب كردفان





تمكنت قوات الدعم السريع قطاع غرب كردفان اليوم من ضبط أكثر من عشر شاحنة محملة بالسلع الاستراتيجية المهربة علي الشريط الحدودي بمحلية الميرم مع دولة جنوب السودان تمثلت في الدقيق والسكر والجازولين والأسمنت وبعض السلع الغذائية الأخري.

وأشاد والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله في تصريح /لسونا / بالجهد المتعاظم الذي بذلته قوات الدعم السريع في ضبط هذه السلع مبينا أن المنظومة الأمنية بالولاية تعمل في تنسيق تام وعين ساهرة لمواجهة كل من يتلاعب بقوت المواطن وأمنه. وقال إن المتهمين سيقدمون إلي محاكمات عادلة وفق القانون بعد اكتمال اجراءات النيابة العامة . ودعا الجميع المحافظة علي الأمن والتبليغ عن كافة الظواهر السالبة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتهدد حياة المواطنين.

وأشار الوالي إلي أن تهريب مثل هذه السلع يؤثر علي الاقتصاد الوطني في ظل الظروف التي تعيشها البلاد من أزمات اقتصادية وصحية وأضاف “علي الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا إنها توفر السلع الاستراتيجية المدعومة ومع ذلك يقوم ضعاف النفوس بتهريبها للخارج”؛ مشيرا في هذا الصدد إلي تكوين آلية أمنية لمكافحة التهريب ممثلة في عدد من الأجهزة النظامية مهمتها الأساسية مكافحة التهريب والمحافظة علي الموارد .

من جهته قال المقدم التاج التجاني عبدالله قائد قوات الدعم السريع قطاع غرب كردفان إن السلع الاستراتيجية المضبوطة تمثلت في الدقيق والسكر والجازولين والأسمنت وبعض السلع الغذائية الأخري.

وأوضح أن قواته بذلت مجهوداً مقدراً في القبض علي المهربين في الحدود مع دولة الجنوب ؛و ستكون بالمرصاد لكل المتلاعبين بالاقتصاد الوطني وسلامة الانسان . ودعا التاج المواطنين إلي المحافظة علي الأمن والممتلكات العامة والتعاون مع الأجهزة النظامية من أجل بناء سودان الغد .

سونا

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