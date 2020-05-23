وصول الشحنة الأولى من المستلزمات الطبية من الجالية السودانية بالإمارات





-أعلنت الجالية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس عن تسليم الشحنة الأولى من المستلزمات الطبية ضمن مبادرة حملة ” دعم الوطن ” في إطار حزمة المساعدات العاجلة للقطاع الصحي في السودان، والتي تعهدت الجالية ممثلة في (مجالس إدارات أندية الجالية السودانية بالإمارات و مجلس العمل السوداني والأكاديميين السودانيين بجامعة الإمارات والمجموعة الطبية السودانية في الإمارات ) بتقديمها لرفد القطاع الصحي وتعزيز دوره في توفير الرعاية الطبية اللازمة، في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء وباء كوفيد -19 وتداعياته.

وقال الدكتور علي زايد بريمة، رئيس مبادرة حملة ” دعم الوطن ” في بيان صادر عن الحملة : أنه جرى تسليم الشحنة الأولى بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ لمكافحة جائحة كورونا في السودان، وجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج.

وأشاد بجهود معالي مكين حامد تيراب، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، عضو اللجنة العليا للطوارئ بالسودان، لمتابعته الحثيثة مع الجالية، موضحا أن الشحنة تحتوي على 105 كرتونة تضم (مستلزمات طبية لسد النقص في غرف العناية المركزة، بالإضافة إلى الألبسة الواقية والأقنعة الطبية الجراحية، ومستلزمات طبية أخرى.

من جهته قال محمد بهاء الدين، نائب رئيس مبادرة حملة دعم الوطن:” إن الدعم الطبي المقدم لمواجهة الجائحة يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين كيانات وأفراد الجالية السودانية بالإمارات في هذا الوقت لمواجهة جائحة كورونا، وأضاف : نحرص دائما على مساندة أهلنا في السودان وخاصة في ظل الظروف الحالية، ونسعى من خلال المساعدات الطبية، إلى ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الضرورية في الوطن، وأشاد بدور مجالس إدارات الأندية في إمارات ومدن دولة الإمارات، والمجموعة الطبية السودانية ، ومجلس العمل السوداني، ومجموعة أستاذة جامعة الإمارات على عطائهم المادي السخي الذي ساهم في توفير الشحنة الأولى بنجاح.

وبدوره قدم المستشار مرتضى الزيلعي، الأمين التنفيذي لمبادرة حملة ” دعم الوطن” الشكر لأعضاء الحملة ، وعلى مجهودهم الكبير الذي بذلوه خلال الفترة السابقة لوصول الشحنة الأولى للوطن، مشيرا إلى أن هذه النجاحات تحققت خلال سلسلة من الاجتماعات والجولات المكوكية الإسفيرية، وتلك التي تمت على أرض الواقع ، وأيضا عبر عمليات الاتصال والتواصل مع الجهات الرسمية في الإمارات والسودان لتسهيل المهمة ولجمع البيانات وتحديد الاحتياجات ومراجعة المواصفات والقيام بعملية الشراء والتوضيب والشحن، إضافة الجهود الإعلامية التي شملت مواد فيلمية ونشرات إللكترونية عبر الوسائل الإجتماعية للتوعية بخطر جائحة كوفيد 19 لتخاطب أهلنا في السودان، نفذها فريق العمل الإعلامي(الإعلامية عايدة القمش،والفنان النشكليلي والمخرج الفني عاطف محمد حسن، والمنتج ومصمم الجرافيك محمد أزهري ) كما جدد الشكر للمتطوعين السودانيين الذين بادروا للالتحاق بالعمل في لجان التطوع في إمارات الخير والعطاء.

وأشار طارق عثمان، المقرر لمبادرة حملة “دعم الوطن” إلى أن للنّجاح أناس يقدّرونه، وللإبداع أناس يصنعونه، ونحن نقدر جهود الجالية السودانية الكبيرة في دولة الإمارات، ومشاركاتها المتميزة واسهاماتها المشهودة ودعمها الروحي والمعنوي والمادي للوطن، وأيضا هنا في الإمارات أرض زايد الخير، وستستمر الجهود خلال الفترة القادمة لإرسال المزيد من المستلزمات الطبية لأهلنا وكوادرنا الطبية للتصدي لهذا الوباء.

وقال علي عبد الكريم، رئيس الجالية السودانية بالإمارات، رئيس مجلس ادارة النادي السوداني بدبي، المشرف على إجراءات إستلام شحن المستلزمات الطبية في مطار الخرطوم: تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين جهود الأندية السودانية في الإمارات، ومجلس العمل السوداني، والمجموعة الطبية السودانية في الإمارات، والأساتذة السودانيين بجامعة الإمارات، والأطباء والإعلاميين، والعديد من المواطنين السودانيين المقيمين بدولة الإمارات، من أجل إنجاح مبادرة حملة ” دعم الوطن” التضامنية، والتي كللت بالنجاح بتنفيذ إرسال الشحنة الأولى من المستلزمات الطبية المقدمة من الجالية السودانية بالإمارات، وتم استلامها صباح أمس في مطار الخرطوم الدولي، وتحمل على متنها الاحتياجات الطبية والصحية المتنوعة، في وقت تحتاج وزارة الصحة لجهود المجتمع وأبناء الوطن في الداخل والخارج لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد الدكتور ناجي العوض، عضو اللجنة الفنية إن اللجنة التنفيذية لمبادرة حملة ” دعم الوطن” كلفت عدد من الأطباء السودانيين في الإمارات بتكوين لجنة فنية ضمن اللجنة التنفيذية، مهامها معرفة الاحتياجات الطبية الملحة مع الجهات المختصة بالسودان، وأضاف قائلا “وكنا على اطلاع دائم ومتواصل بمتطلبات الأطباء وحاجيات المستشفيات في السودان، وذلك عقب العديد من الاجتماعات ،وعلى ضوئها تم شراء المستلزمات الطبية بمعايير ومواصفات عالية الجودة،” مضيفا “: نحن ملتزمون بمساندة الوطن بتوفير جزء من الاحتياجات الأساسية في المجالات الصحية، في ظل ظروف مواجهة الشعوب لوباء “كوفيد 19.

وفي ذات السياق قال الدكتور إبراهيم محمد الفكي، من مجموعة الأساتذة السودانيين بجامعة الإمارات العربية المتحدة : ” نفخر بمشاركتنا في مبادرة حملة ” دعم الوطن ” حيث دأبنا طوال سنوات على تنفيذ مبادرات وحملات حيوية في جميع القطاعات الأساسية، من خلال الجالية السودانية والنادي السوداني في العين، عادت بالفائدة على مجتمعاتنا بالإمارات و الوطن السودان.

وقال أبوبكر عواد، أمين العلاقات العامة مبادرة حملة ” دعم الوطن “: يرسم السودانيون صور ملفتة عن دور التضامن المجتمعي لمجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره في البلاد، وجاءت هذه الحملة لمساندة أهلنا في السودان والكوادر الطبية، وتأكيدا على أهمية تعاون وتكافل أبناء الوطن لمكافحة ” فيروس كورونا” وإحتوائه.

سونا

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