رئيس الوزراء يدين الاعتداءات المتكررة على ممثلي الكوادر الطبية والصحية





ادان رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك الإعتداءات المتكررة التي ظلت تقع على الكوادر الطبية والصحية في البلاد واكد ان الدولة ستعالج هذا الامر عبر القانون الرادع.

وكان دكتورعبدالله حمدوك ترأس مساء الجمعة بمجلس الوزراء اجتماعاً مع ممثلي المكتب الموحد للأطباء وتنسيقية نواب الاخصائيين وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الصحة، العدل، الداخلية، والسيد النائب العام و خصص الاجتماع لمناقشة ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية والصحية في أماكن عملها وإيجاد معالجات حاسمة وصارمة لها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على تقديره العالي لدور الأطباء والكوادر الصحية في العمل العام ودورهم في ثورة ديسمبر المجيدة الذي لن ينساه الشعب السوداني.

واستمع الاجتماع إلى استعراض ممثلي الأطباء للملابسات المختلفة لظاهرة التعدي على الكوادر الصحية والطبية، كما استعرض مسودة قانون حماية الكوادر الصحية والطبية الذي قدمته وزارة العدل.

وأدان رئيس مجلس الوزراء الإعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية والصحية، مؤكداً التزام الدولة بمعالجة هذا الأمر عبر القانون الرادع

وشدد سيادته في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في إجازة القانون المقترح لحماية الكوادر الصحية والطبية بشكل عاجل، وإنشاء شرطة حماية المرافق الطبية والصحية وتأهيلها بالشكل المطلوب.

وثمن د.حمدوك الدور المتعاظم الذي ظل يبذله الأطباء في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد مع إنتشار جائحة الكورونا، وقال سيادته أن الأطباء ظلو يشكلون خط الدفاع الأول لحماية المواطن والتصدي لوباء كورونا.

وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بشكل كامل بدعم وتطوير الخدمات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم كأحد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

سونا

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