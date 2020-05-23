كباشى يوجه بجمع السلاح ومحاسبة الجناة في أحداث كادوقلي





أصدر الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي عدداً من القرارات والتوجيهات ، فى إطار معالجة الأحداث التي شهدتها مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان على رأسها الشروع الفوري فى جمع السلاح خارج إطار القوات النظامية حيث وجه باجراء عملية تفتيش واسعة النطاق فى هذا الاطار ومراجعة الاستثناءات الممنوحة فى وقت سابق فيما يخص حمل السلاح ، ومحاسبة كل من تسبب فى الأحداث الأخيرة من المتفلتين من القوات النظامية .

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع المشترك بين وفد الرئاسة الذى يزور ولاية جنوب كردفان وحكومة ولجنة أمن الولاية بمقر الأمانة العامة للحكومة بمدينة كادقلى اليوم.

واستمع سيادته فى مستهل الاجتماع الى تقرير ضافي عن مجمل الأوضاع بالولاية بما فيها إمداد السلع الاستراتيجية فى الولاية، بالتركيز على الأحداث الأخيرة التى شهدتها الولاية والتى بدأت فى شهر أبريل وتجددت فى مايو قدمه والى الولاية اللواء الركن رشاد عبدالحميد.

واوضح الدكتور يوسف الضى وزير الحكم الاتحادى فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن الوفد خلال وجوده بالولاية سيعمل على متابعة الاجراءات الخاصة بمعالجة الأحداث الأخيرة بما في ذلك قيام لجنة تقصي الحقائق .

وأكد الضي استتباب الأمن وعودة الإستقرار بالمناطق التى شهدتها الأحداث مشيراً الى أن الترابط والوشائج بين مكونات الولاية كفيلة باعادة الحياة الى طبيعتها، وأبان وزير الحكم الاتحادي أن الأحداث التى بدأت بسرقات وأحداث فردية تم تصويرها على غير حقيقتها مما أدى الى تطورات سلبية فى القضية ، داعياً المواطنين الى تفويت الفرصة على مروجي الاشاعات ودعاة الفتن.

وفيما يتعلق بمعاش الناس أوضح الضي أن الامداد بالسلع الاستراتيجية يسير بصورة منتظمة وأن الأوضاع المعيشية فى الولاية تشهد استقراراً تاماً.

سونا

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