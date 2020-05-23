مناع:قانون ازالة التمكين يستند على الوثيقه الدستورية والشرعيه الثورية





قال عضو لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال الاستاذ صلاح مناع إن قانون اللجنة الذي أجازه مجلسا السيادي والوزراء ، مستمد من الوثيقه الدستورية ومن الشرعيه الثورية لاستعادة اموال الشعب السوداني من المجرمين مشيرا الى الثورة لانتصالح الا مع الصالحين

واضاف مناع فى تصريحات صحفية خلال تفقده عدداً من المرافق والمؤسسات التي استردتها اللجنة ، أضاف أن اللجنة تعمل ليلا ونهارا فى كثير من الملفات وستتم خلال الايام القادمة إعادة حقوق الشعب بقانون ازالة التمكين متوعدا باستهداف الفاسدين الذين قال إنهم اجرموا فترة ثلاثنين عاما فى سلب اموال الشعب ووضعه تحت خط الفقر بطريقة منظمة ساهم فيها “الاسلام السياسي” .

وهنأ صلاح مناع الشعب السوداني بعيد الفطر المبارك واشار ” الى ان جولة اليوم تأتي فى ذكرى فض الاعتصام وتدل على مبدأ المحاسبة للمجرمين الذين اجرموا في حق الشعب السوداني”قاطعا الوعد باستعادة اموال الشعب السوداني هدية لأرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة .

ودعا مناع جميع المواطنين بالابلاغ عن ممتلكات المؤتمر الوطنى فى الولايات والعاصمة لحصرها كاشفا “عن مهلة اسبوعين لتسليم الممتلكات للجنة ازالة التمكين ، لاتخاذ الاجراءات حسب التعديل الجديد للقانون المادة (12 ب ) التى تصل عقوبتهاعشرة سنوات ” مؤكدا مواصلة عمل اللجنة عقب عيد الفطر المبارك لفضح كل المجرمين الذين اسمهوا فى تحطيم الاقتصاد السوداني .

سونا

شارك الموضوع :





