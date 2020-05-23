القبض علي (5)متفلتين قتلوا (3)مواطنين بجنوب دارفور





أعلن والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود عن القبض على (5) متفلتين نصبوا كمين لعربات قادمة من منطقة النضيف بمحلية برام بوادي خضاري يوم الخميس الماضي مما أودى بحياة (3) مواطنين .

وقال الوالي ل (سونا) اليوم ان المتفلتين اطلقوا وابل من الرصاص على العربات مستخدمين سلاح رشاش وقرنوف وقاموا بنهب اموال التجار واضاف حركنا قوات عقب الحادث وتم القبض على خمسة متفلتين ومدفع رشاش وقرنوف وبحوزتهم اموال وأكد ان الأمن مستتب ومستقر فى الولاية مؤكدا استمرارهم فى جمع السلاح وبسط الامن وتابع ( قبضنا سلاح فى تلس ولن نقف حتى نجمع كل السلاح ) داعيا الادارات الاهلية مساعدة الأجهزة على جمع السلاح والقبض على المتفلتين مشيدا بجهود متحرك إعادة الحق بقيادة اللواء سليمان فضيل .

وترحم الوالي على ارواح ضحايا حادث تصادم عربيتين فى مرشنج بسبب وعورة الطريق مشيرا الى ان الحادث راح فيها اكثر من (50) شخص اربعين منهم من محلية مرشنج واشار هاشم الى مخاطبتهم الحكومة الاتحادية بصدد اكمال الطريق وتابع (آن الاوآن ان تكتمل الطريق التى راح ضحيتها عدد كبير بسبب رداءة الطريق) .

سونا

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