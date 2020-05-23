فيديو: كلمة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة في مجال الحرية والسلام والعدالة قولا وفعلا هو الطرق السليم للعبور بالفترة الانتقالية نحو الديمقراطية واسس الحكم الرشيد وبناء دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية.

وقال رئيس مجلس السيادة في كلمته التي وجهها للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك “نجدد التزامنا لكم بحماية ثورة الشعب المجيدة وانفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية كاملة بما يحقق تلك المبادئ.

وفيما يلي نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفق الصائمين علي إكمال فرض رمضان العظيم، اعاده الله علي بلادنا وبلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات.

المواطنون الكرام

انقضي بحمد الله شهر رمضان ويهل علينا عيد الفطر المبارك وبعضنا قد فقد عزيز لديه، فالمخاطر التي تهدد الوطن والمواطن متعددة واخطرها جائحة كورونا مما يستوجب أن نلتزم جميعا بحماية وطننا الغالي ومواطنينا الشرفاء باتباع مايمليه علينا واجبنا الوطني وما تزودنا به الجهات الرسمية من نصائح وتوجيهات، فمستقبل الوطن وحياة المواطنين في أيدينا، فنعمل سويا لإحياء الأنفس فمن أحيا نفسه فكأنما أحيا الناس جميعا.

الشكر لابناء وطني الذين يعملون بنكران ذات لوضع أسس البناء الوطني، الشكر لكم جيشنا الأبيض لما بذلتموه وتبذلونه من جهد وتقدموه من ثمن يستحقه الوطن.

المواطنون الاماجد

إن التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر المجيد في الحرية والسلام والعدالة قولا وفعلا لهو الطرق السليم للعبور بالفترة الانتقالية نحوالديمقراطية واسس الحكم الرشيد وبناء دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية وهنا نجدد التزامنا لكم بحماية ثورة الشعب المجيدة وانفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية كاملة بما يحقق تلك المبادئ.

الجنة والخلود للشهداء الأبرار وعاش السودان حرا موحدا قويا.

وكل عام وانتم بخير

⭕ كلمة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك___________________#إعلام_مجلس_السيادة_الإنتقالي #السودان Geplaatst door ‎مجلس السيادة الإنتقالي – السودان‎ op Zaterdag 23 mei 2020

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