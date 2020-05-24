ياسر العطا: نستعجل نتائج التحقيق في فض الاعتصام كمكون عسكري لأننا متهمون





أكد عضو المجلس السيادي الفريق ركن ياسر العطا انهم كمكون عسكري في حكومة الثورة يستعجلون نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة باعتبارهم متهمون في ذلك، وقال العطا في حوار أجرته معه الأستاذة مشاعر عثمان رئيس تحرير صحيفة (اول النهار) في وقت سابق بقناة(الشروق) نعيد نشره بمناسبة مرور عام علي فض الإعتصام ..قال:إن البعض حاول استثمار القضية وادعاء بطولات زائفة رغم علمهم بما يجري في ساحة الاعتصام، وأوضح العطا أن هولاء يعلموا أن المجلس العسكري دعا كل الجهات الأمنية والقضائية والنائب العام السابق لاجتماع، بالإضافة إلى الجلوس مع التنسيقية الميدانية لقوى إعلان الحرية والتغيير أوضحنا للجميع ما يجري في منطقة كولمبيا وكلهم أمن على فض تلك المنطقة.

وزاد : “قلنا لهم أن العناصر الموجودة في كولمبيا لا علاقة لها بالثورة والممارسات التي تتم ليست من قيم الثورة”، بالإضافة إلى أن المعلومات التي وردت تفيد بإدخال أسلحة من جهات أخري إلى المنطقة، والمعلومات وصلتنا من تنسيقية الحرية والتغيير الميدانية وجهات أمنية أخري بأنه تم إدخال أسلحة للمنطقة وكلية الهندسة بجامعة الخرطوم، بالإضافة إلى ما يتعرض له المواطنين في تلك المنطقة مضايقات تتم بصورة وحشية، لكل ذلك تم الاتفاق على فض منطقة كولمبيا.

الخرطوم – أول النهار

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