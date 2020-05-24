حميدتي يدشن حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي





دشن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي قائد قوات الدعم الفريق أول محمدحمدان دقلو (حميدتي) حساباته الجديدة على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستغرام، تويتر، يوتيوب).

وأكد النائب الأول في كلمة وجهها للشعب السوداني بهذه المناسبة إهتمامه الكبير بالتواصل مع جميع شرائح المجتمع والإستماع للأفكار والآراء والمقترحات التي تساهم في تنمية وإستقرار البلاد .

وإنضم (دقلو) لقائمة طويلة من زعماء الدول والسياسيين والمشاهير الذين يمتلكون حسابات رسمية في مواقع التواصل الإجتماعي ينشطون من خلالها في طرح العديد من القضايا والموضوعات ، وتحظى صفحات مشاهير العالم بعدد كبير من المتابعين والمعجبين الذين لايجدون مساحة للقاءات المباشرة.

سونا

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