البرهان يهنىء القوات المسلحة





تقدم السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام بأسمى التهانى والتبريكات لجميع قيادات القوات المسلحة والأفراد وضباط وضباط صف وجنود بمختلف الصنوف وقوات الدعم السريع و جميع المرابطون فى الثغور بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب القائد العام فى تعميم صحفى بهذه المناسبة عن أمنياته فى أن يعيده الله على الجميع والسودانأكثر رخاءا ومنعة فى ظل سلام وعدالة وحرية دائمة تحت حراسة قواته المسلحة فى جاهزية كاملة للحفاظ على البلاد ومكتسبات الشعب السودانى وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام واعاننا دوما على طاعته.

سونا

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