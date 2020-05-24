والي غرب كردفان يدعو الى وحدة الصف والتماسك المجتمعى





-هنأ والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله الامة الاسلامية بعيد الفطر السعيد متمنيا ان يعود العيد القادم والبلاد تنعم بالاستقرار الامني والصحي والاقتصادي في كافة المجالات.

ودعا في كلمته التي وجهها لمواطني الولاية بهذه المناسبة الي وحدة الصف ولم الشمل والمحافظة علي التماسك المجتمعي الذي تعيشه المنطقة

وأبان أن ما أنجزته حكومته خلال العام الماضي في مجالات التعليم والصحة والمياه والطرق والكهرباء جاء بالدعم والإسناد المجتمعي لكل برامجه بجانب إتساع الرقعة الأمنية التي شهدتها الولاية خلال الفترة الماضية قائلا ” أن التنمية رفيقة للسلام ورديفة للأمن “.

واوضح انه لا وجود للاستقرار مع صوت السلاح وان مشوار التنمية يحتاج للعزيمة والإصرار واعلن عن تبنيه لكافة المبادرات المجتمعية في المشروعات الخدمية والمساهمة بضعف مواردها شريطة أن تكون المبادرة قد بنيت وفق الضوابط والأسس العلمية.

ونادي والي غرب كردفان الجميع بإستقلال العيد في تحقيق السلام وسد أبواب الخصومات وتقبل الآخرين وضبط النفس مجددا في الوقت ذاته العزم علي طي كافة ملفات الصلح وتعزيزإتفاقية السلام القبلي الموقعة في السابق

وحيا الكوادر الصحية المنتشرة في كافة ربوع البلاد محاربة لجائحة كورونا مناديا في هذا الجانب المواطنين بالإلتزام بالضوابط والإرشادات الصحية حفاظا علي النفس وحياة الاخرين.

سونا

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