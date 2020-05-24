والي الجزيرة: نهنىء المواطنين وندعوهم للاستعداد المبكر للموسم الصيفى





هنأ اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف الأمة الإسلامية جمعاء واهل السودان بصفة عامة ومواطني ولاية الجزيرة بصورة خاصة بحلول عيد الفطر المبارك وأن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات .

وأعرب سيادته فى كلمة وجهها بهذه المناسبة عن تمنياته أن يتحقق الأمن والإستقرار والعيش الكريم لجميع أهل السودان وأن يرفع جائحة كورونا عن وطننا وكل العالم.

وجدد الوالى استعدادالولاية لتسخير كل الإمكانيات للحد من إنتشار فايروس كورونا بتجهيز مراكز العزل والإيواء وتدريب الكوادر الصحية لتأمين الرعاية الصحية الكاملة للمصابين وعبر عن فخره وإعزازه بالكوادر الصحية (الجيش الابيض) الذين قدموا التضحيات الكبيرة لتوفير الرعاية الصحية للمصابين

واشاد بالدعم المتصل من قبل مجتمع الولاية وأبناء الولاية بالداخل و الخارج والدعم الكبير من قبل وزارة الصحة الإتحادية لتعزيز جهود وزارة الصحة بالولاية للتصدي لجائحة كورونا.

و دعا صبيرالمواطنين الإلتزام الصارم بموجهات وزارة الصحة الإحترازية للحد من إنتشار فايروس كورونا .

وهنأ قطاعات المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل بالإنتاجية غير المسبوقة التي حققها محصول القمح لتأمين إحتياجات البلاد من الغذاء ودعم الإقتصاد الوطني مناشدا قطاعات المنتجين للإعداد المبكر لزراعة محصولات العروة الصيفية.

وجدد إلتزام حكومة الولاية عبر لجنة إنجاح الموسم الزراعي بتذليل كل العقبات التي تواجه زراعة محاصيل العروة الصيفية والعمل على التوسع في الصناعات التحويليه لزيادة دخل المنتجين والإقتصاد القومي.

سونا

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