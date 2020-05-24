والي سنار يؤكد دور القوات النظامية في حماية الاقتصاد





أكد والى سنار المكلف اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد جاهزية القوات المسلحة والأجهزة النظامية بالولاية لحماية الوطن وبسط الأمن والاستقرار وحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتنفيذ سياسات اللجنة الاقتصادية بالبلاد فى حماية الاقتصاد ومنع التهريب وتأمين الموسم الزراعى.

وأعلن الوالى خلال معايدته على قوات الشرطة والقوات المسلحة بالفرقة 17 مشاة ونزلاء السجون والمرضى ان الولاية أمنت حدودها مع دول الجوار لمنع التهريب ودخول فايروس كورونا للولاية عبر خطة محكمة تشارك فيها كل الاجهزة الأمنية مشيرا إلى التناغم والانسجام بين المكونات النظامية فى تنفيذ المهام والواجبات المختلفة.

سونا

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