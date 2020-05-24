وإلي شمال كردفان يحي الكوادر الصحية لمجابتها فايروس كورونا





أكد وإلي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله أن التحديات الماثلة جراء تفشى فايروس كورونا الذي وضع العالم في حيرة من أمره ،يحتم العمل سويا من أجل مواجهته

وقال وإلي شمال كردفان المكلف خلال كلمة وجهها لمواطني الولاية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن الانتشار المجتمعي لفايروس كورونا بالولاية كان له الأثر البالغ في شتى مناحي الحياة مما حدى بالولاية باتخاذ جملة من الإجراءات بأعلان حالة الطوارئ الصحية وتكثيف الجهد الحكومي والشعبي لكبح جماح الوباء ومحاصرته بشتي السبل

وقال الوالي أن الالتزام الجاد والتنقيذ الصارم من جانب المواطنين باتباع الإجراءات والاحترازات الصحية يحد من الانتشار المجتمعي للفايروس ويؤمن سلامة المواطن

وناشد الوالي خلال كلمته المواطنين بعدم التجمع بالساحات والالتزام بقرار منع التجمع لأداء صلاة العيد في الساحات والميادين والمساجد والابتعاد عن الازدحام في كل الاماكن والامتناع عن أشكال المعايدة الاجتماعية

وحيا اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله الجيش الابيض وما تقوم به الكودار الصحية والعاملون بالحقل الصحي وما يقدمونه من عمل إنساني ووطني في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة

وجدد وإلي الولاية سعي الولاية الجاد في إسنادها بالمطلوبات والمعينات التي تمكن الكودار الصحية من أداء واجبها الإنساني على أكمل وجه

سونا

شارك الموضوع :





