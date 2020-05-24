التأمين الصحي بالنيل الأزرق يهنئ المواطنين بعيد الفطر المبارك





هنأ الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأزرق المواطنين كافة بحلول عيد الفطر المبارك مجددا حرص الادارة التنفيذية لتقديم الخدمات اثناء عطلة العيد .

وفي تصريح (لسونا) كشف دكتور محمد صلاح الدين بابكر المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية عن المراكز العاملة أثناء العطلة بالوحدات التنفيذية على مستوى المحليات وجاهزيتها لأستقبال المرضي وتم توجيه الوحدات بإتخاذ كافة التدابير اللأزمة التي من شانها الوقاية من فايروس كورونا.

وقال محمد صلاح أن المراكز والنوافذ العاملة بالوحدة التنفيذية محلية الدمازين تشمل ( مستشفي الدمازين التعليمي – مستشفى الشرطة – مستشفى النساء والتوليد) اما المراكز الصحية ( مركز صحي الشهيد الشافعي – مركز الدمازين شمال) بجانب صيدليات السلامة (1-2) وصيدلية طيبة كخط ثاني.

وبالوحدة التنفيذية محلية الروصيرص تشمل ( مستشفي الروصيرص – مستشفي ديوا – مستشفي بدوس – مركز صحي بكري يس ) وصيدلية السلامة 2 وصيدليات نعيمة ويشفين كخط ثاني.

اما الوحدة التنفيذية بمحلية التضامن عبر نافذة مستشفي رورو والوحدة التنفيذية محلية ود الماحي بمستشفي ود الماحي بالاضافة للوحدة التنفيذية محلية قيسان وتشمل ( مركز صحي قيسان – مركز صحي بكوري) وبالوحدة التنفيذية محلية الكرمك يتم تقديم الخدمات عبر نافذة مستشفي الكرمك

سونا

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