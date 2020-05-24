والي القضارف يثمن مجهودات المنظومة الأمنية بالوﻻية





ثمن والي القضارف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم أحمد مجهودات القوات المسلحة والمنظومة الأمنية بالوﻻية في استقرار الوضع الأمني وتأمين الموسم الزراعي لهذا الهام؛ جاء ذلك خلال برنامج معايدته لتلك الأجهزة التي استهلها اليوم بقيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارق، وقدم التهنئة لقائد وضباط وضباط الصف والجنود بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ ضباط الشرطة بالوﻻية ؛وضباط ومنسوبي جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع بالوﻻية .

وعلي ذات الصعيد قدم الوالي المكلف التهنئة لنزﻻء سجن القضارف ووقف علي اجراءات إطلاق سراح 87 نزيلا من ذوي الاحكام طويلة الأجل حسب قرار المجلس السيادي .

سونا

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