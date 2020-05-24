كباشي يعزى أُسر الأحداث بكادوقلى ويؤكد بسط هيبة الدولة





أعلن الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي عن تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة والأمن تحت قيادة واحدة وغرفة معلومات واحدة لبسط الأمن وهيبة الدولة بولاية جنوب كردفان إثر الأحداث الأخيرة التى شهدتها الولاية وراح ضحيتها عدد من المواطنين.

وأكد كباشي لدى مخاطبته أسر الشهداء بعدد من أحياء كادوقلى اليوم، أن الأحداث الأخيرة بالولاية أحدثت هزة فى مؤسسات الدولة فى المركز والولاية؛ مشيرا إلى سعي بعض الجهات لاستغلالها لإحداث صدام بين القوات النظامية فى البلاد؛ مؤكدا فشل تلك المساعي.

وقدم كباشي واجب العزاء لأسر الشهداء بحي حجر مك وحي تيلو، كما زار أسرة قائد الدعم السريع القائد شيريا والتي فقدت أكثر من ثلاثة عشر شهيدا، كما زار أسر الشهداء بحي قردود ووقف علي حجم الأضرار جراء الحرائق بحي الإسكان.

من جانبهم طالب المتحدثون من أسر الشهداء الحكومة ببسط هيبة الدولة؛ وإعمال القانون والاسراع بتقديم الجناة للعدالة؛ ومساعدة النازحين فى العودة إلي ديارهم .

سونا

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