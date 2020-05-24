التعايشي يؤكد اهتمام الدولة بانفاذ القانون وبسط هيبة الدولة





أكد الأستاذ محمد حسن عثمان التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي اهتمام الدولة بانفاذ القانون وبسط هيبة الدولة ومعاقبة أي متفلت.

وقال التعايشي في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع لجنة أمن ولاية جنوب دارفور إنه حان الأوان لبناء شراكات فعلية مع الأجهزة الأمنية الرسمية والمواطنين والهيئات الشعبية لبناء سلام اجتماعي حقيقي؛ مشيرا إلى أن ذلك يتطلب الإسراع للوصول لاتفاق سلام شامل يعالج جذور المشكلة .

وأشار إلي أن التقاليد التي كانت تعالج بها قضايا الصراع في دارفور وفي مناطق أخري من السودان كانت خاطئة .

وقال التعايشي إن مرتكب الجريمة ينبغي أن يحاسب هو بجريرته ولايتحمل مجتمعه أو قبيلته أو أسرته ما اقترفه من جرم؛ مؤكدا اهتمام الدولة بقضايا المواطنين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم عبرالزيارات المتكررة للمسؤولين.

سونا

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