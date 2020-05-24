والي جنوب دارفور يمتدح زيارة وفدي السيادي والوزراء





أكد اللواء ركن هاشم خالد محمود والي ولاية جنوب دارفور أن زيارة وفد مجلس السيادة والوزراء للولاية ستكون لها ما بعدها لصالح المشاريع الخدمية وخاصة الطرق، معربا عن سعادته بالزيارة .

وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع الوفد الزائر ولجنة امن الولاية أن الوفد تلقي تنويرا بكل الأحداث والفعاليات بمنطقة جنوب تلس وكتيلة والنضيف حيث وجدت لجنة الأمن اشادة على الجهود التي بذلتها في حل النزاع بين الفلاتة والرزيقات، مشيرا الى أن الوفد سيعقد اجتماعا مع مدراء عموم الوزارات لمناقشة الاستعداد للموسم الزراعي وتوفير السلع الاستراتيجية ومشاريع التنمية والطرق ومياه حوض البقارة وكبري الفنية، لافتا الى تكوين لجنة ثلاثية من الحكومة الاتحادية والولائية والمواطنين عامة كجهات مستفيدة من المشاريع التنموية والجلوس مع الشركات المنفذة حتى ترى النور، مبينا أن الولاية تعاني من قلة الخدمات كالمياه والكهرباء .

وأشار والي ولاية جنوب دارفور الي افتتاح مركز فحص كورونا بالولاية الذي يستوعب كل ولايات دافور الخمس والذي يعتبر إضافة حقيقة، قائلا انهم عانوا لبعد المسافة من الخرطوم عند إرسال العينات للفحص.

من جانبه قال الاستاذ نادر احمد يس الناطق الرسمي باسم قوي اعلان الحرية والتغيير بولاية جنوب دارفور أن مدينة نيالا هي المدينة الثانية من حيث التعداد السكاني في السودان، وهي تعاني من سوء الخدمات الأمر الذي يستوجب مراجعة حصص المواد الغذائية والاستهلاكية .

وطالب يس بحل مشاكل البني التحتية من بناء الطرق والجسور وتوفير إمداد كهربائي مستقر وحل مشكلة مياه مدينة نيالا مشيرا إلي أنهم قاموا بتجهيز جميع الكشوفات التي تحدد احتياجات الولاية.

وحول الأوضاع الصحية أكد الناطق بإسم قوي إعلان الحرية والتغيير أهمية استمرار برنامج التوعية مطالبا المواطنين بالالتزام بارشادات وزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا وتنفيذ سياسة التباعد وعدم المصافحة بين المواطنين وتجنب الزحام والبقاء في البيوت.

وتطرق يس لاحتياجات الولاية في الموسم الزراعي، داعيا لتوفير التقاوي والوقود للمزارعين وتقديم تسهيلات من أجل إنجاح الموسم الزراعي، مشيرا إلي أن ولاية جنوب دارفور ومحلياتها الـ(21) بها أكثر من (24) مليون فدان صالحة للزراعة المستغل منها (8) مليون فدان .

سونا

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