(11) إصابة جديدة بـ(كورونا) في ولاية الجزيرة





أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة، تسجيل (11) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يوم الأحد “أول أيام عيد الفطر”، (10) حالات منها بمحلية مدني الكُبرى، وحالة واحدة بمحلية جنوب الجزيرة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات تراكمياً بالولاية منذ بداية الجائحة ارتفع إلى (214) حالة، إلى جانب (27) حالة وفاة، وبلغت حالات الشفاء (30) حالة.

وأكد مدير عام وزارة الصحة بالولاية د. إيهاب عبد الله التوم في تصريحات صحفية، أن الجزيرة شهدت شحاً في عدد من أصناف الدواء، لكنه نوه لوصول كميات كبيرة من الأدوية بمختلف الأصناف.

وأعلن د. إيهاب أن حالات الاشتباه بـ(كورونا) بلغت حوالي (586) حالة، ودعا المواطنين للتبليغ الفوري في حالة ظهور أية أعراض للفيروس.

الصيحة

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