المركزي يطرح طبعة ثانية من فئة الـ(200) جنيه





أعلن بنك السودان المركزي، طرح عملة نقدية جديدة من فئة المائتي جنيه (الطبعة الثانية)، وكشف عن المواصفات والألوان والعلامات التأمينية الخاصة بها.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم، إنه بموجب أحكام المادة (6/ أ) من قانون البنك المركزي لعام 2002م وتعديلاته اللاحقة، واستناداً إلى سلطات البنك واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، يعلن للجمهور كافة طرح فئة عملة نقدية جديدة من فئة المائتي جنيه الطبعة الثانية.

وأشار البيان إلى أن الطبعة تشمل المواصفات والألوان والعلامات التأمينية التالية: (مضمون الورقة: السكن والسكان- لون الورقة الأساسي هو اللون الأصفر- العلامة المائية: صقر الجديان والرقم 200- تتضمن الواجهة صور مبانٍ مختلفة- الرقم 200 أعلى اليسار وأدنى اليمين- الملمس الخشن للورقة صور المباني والمساكن وعبارتي بنك السودان المركزي ومائتا جنيه سوداني- صورة الكامنة CBOS تظهر عند إمالة الورقة- النظائر المتطابقة صورة قفل قديم “طبلة”- علامة المكفوفين على يمين ويسار الورقة- الرقم المتسلسل للورقة يوجد أعلى اليمين وأدنى اليسار- صورة مقعد “بنبر” يمين الورقة بأحبار متغيرة اللون عند إمالة الورقة- وخلفية الورقة تتضمن صورة سكان ولوح شرافة).

الصيحة

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