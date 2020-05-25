تشكيل قوة مشتركة لبسط الأمن وهيبة الدولة بجنوب كردفان





أعلن عضو المجلس السيادي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عن تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة والأمن تحت قيادة واحدة وغرفة معلومات واحدة لبسط الأمن وهيبة الدولة بولاية جنوب كردفان، إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية وراح ضحيتها عدد من المواطنين.

وخاطب كباشي اليوم الأحد، أسر الشهداء بعدد من أحياء كادقلي، وأكد أن الأحداث الأخيرة بالولاية أحدثت هزة في مؤسسات الدولة بالمركز والولاية؛ وأشار إلى سعي بعض الجهات إلى إستغلالها لإحداث صدام بين القوات النظامية في البلاد، وشدد على فشل تلك المساعي.

وقدم كباشي واجب العزاء لأسر الشهداء بحي حجر مك وحي تيلو، كما زار أسرة قائد الدعم السريع القائد شيريا والتي فقدت أكثر من ثلاثة عشر شهيداً، كما زار أسر الشهداء بحي قردود، ووقف على حجم الأضرار جراء الحرائق بحي الإسكان.

من جانبهم، طالب المتحدثون من أسر الشهداء، الحكومة ببسط هيبة الدولة وإعمال القانون والإسراع بتقديم الجناة للعدالة، ومساعدة النازحين فى العودة إلى ديارهم.

الصحية

شارك الموضوع :





