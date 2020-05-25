السودان يجدد تعاونه مع الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاصلاح والتكامل





أكد السودان مجدداً تعاونه التام مع الاتحاد الأفريقي من أجل المضي قُدماً نحو استكمال مسيرة الاصلاح والعمل لأجل تحقيق الاندماج والتكامل الإقليمي اللذان يقودان إلى رفاه وتقدم إنسان القارة الأفريقية.

وأصدرت وزارة الخارجية بياناً اليوم هنأت فيه جميع شعوب القارة الأفريقية بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي في يوم ٢٥ مايو من العام ١٩٦٣. مشيرةً الى أن الاتحاد الأفريقي قطع شوطاً بعيداً في تحقيق آمال وتطلعات القادة والآباء الذين أسسوا منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك اليوم التاريخي من أجل انتهاج العمل الأفريقي المشترك لكي تسود معاني السلم والأمن والتنمية المستدامة في كل ربوع القارة الأفريقية

وقال بيان الخارجية إن السودان ينتهز هذه السانحة ويثمن عالياً الجهود الحثيثة التي بذلها ولا زال يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل التصدي لجائحة كورونا، التي ضربت كل بقاع الأرض حتى لا تقف عقبة في طريق عمل الاتحاد الأفريقي نحو بلوغ أهداف التنمية التي تتطلع إليها جميع شعوب القارة الأفريقية من خلال تنفيذ ما يعرف بأجندة ٢٠٦٣.

وفيما يلي تورد (سونا) بيان وزارة الخارجية بمناسبة ذكرى يوم أفريقيا

تتقدم وزارة خارجية جمهورية السودان بأصدق التهاني لجميع شعوب القارة الأفريقية بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي في يوم ٢٥ مايو من العام ١٩٦٣م. وقد قطع الاتحاد الأفريقي شوطاً بعيداً في تحقيق آمال وتطلعات القادة والآباء الذين أسسوا منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك اليوم التاريخي من أجل انتهاج العمل الأفريقي المشترك لكي تسود معاني السلم والأمن والتنمية المستدامة في كل ربوع القارة الأفريقية. وتمثل هذه الذكرى سانحة متجددة للسودان للإشادة بعمل المنظمة وتطلعها نحو التقدم والإصلاح من خلال التحول لما يعرف اليوم بالاتحاد الأفريقي.

ويود السودان أن ينتهز هذه السانحة ليثمن عالياً الجهود الحثيثة التي بذلها ولا زال يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل التصدي لجائحة كورونا، التي ضربت كل بقاع الأرض حتى لا تقف عقبة في طريق عمل الاتحاد الأفريقي نحو بلوغ أهداف التنمية التي تتطلع إليها جميع شعوب القارة الأفريقية من خلال تنفيذ ما يعرف بأجندة ٢٠٦٣.

ويؤكد السودان مجدداً تعاونه التام مع الاتحاد الأفريقي من أجل المضي قُدماً نحو استكمال مسيرة الاصلاح والعمل لأجل تحقيق الاندماج والتكامل الإقليمي اللذان يقودان إلى رفاه وتقدم إنسان القارة الأفريقية.

سونا

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