مراجعة إستخدام تصاريح المرور وعقوبات في مواجهة المخالفين بالخرطوم





عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم إجتماعاً طارئا اليوم ناقشت من خلاله سير تنفيذ خطة تأمين الولاية وتنفيذ الحظر الصحي.

وقال مدير شرطة الولاية الفريق شرطة عزالدين الشيخ انه تلاحظ من خلال التقارير أن هناك عدم التزام بسياسات الدولة والحظر الصحي من خلال الحركة الواسعة للمواطنين وتم رصد عدد من المخالفات من حملة التصاريح باستخدامها في غير اغراضها التي منحت بموجبها وفي غير أوقات العمل وبناءً على ذلك قررت اللجنة التشدد في السماح بالمرور ومراجعة التصاريح بدقة والتأكد من أن صاحب التصريح في طريقه للعمل او عائدا الى منزله بعد إنتهاء الدوام ومعرفة الأسباب التي دعته للتحرك

وقطع مدير شرطة الولاية ان السلطات لن تتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في الأمر الصادر من رئيس الوزراء بخصوص الحظر الصحي واشار الى صدور قرار من وزارة النفط يحدد مواعيد عمل طلمبات الوقود من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا منعا لحركة السيارات بعد هذا التوقيت فيما شدد مدير الشرطة على منع وسائل المواصلات من العمل طوال اليوم.

وناشد أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الاستاذ الطيب الشيخ كافة مواطني الولاية مساعدة السلطات في القيام بواجباتها تجاه حماية المواطن في اعقاب التصاعد المستمر في الاصابة بمرض كورونا القاتل كما ناشد اصحاب التصاريح بعدم الوقوع في المخالفات واستخدامها لاغراضها بعد ان تم ضبط عدد من الممارسات باستخدام التصاريح لأغراض تجارية واجتماعية مطالبا الالتزام بموجهات وزارة الصحة بالبقاء بالمنازل ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي تقديراً للظرف الصحي الحرج الذي تمر به البلاد

سونا

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