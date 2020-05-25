عقوبات لمحطات الوقود التي تكسر حظر التجوال





أصدرت الإدارة العامة للامدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين توجيها لجميع شركات الخدمة الالتزام بالعمل من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهراً والا ستتعرض الشركة المخالفة محطاتها لعقوبات رادعة حسب الضوابط المنظمة للعمل في المواد البترولية

وفيمايلى تورد (سونا) نص التعميم الصادر في هذا الصدد .

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الطاقة والتعدين

الإدارة العامة للامدادات وتجارة النفط

التاريخ :- ٢٥ مايو ٢٠٢٠م

تعميم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتقدم لكم بالتهنئة الحارة بقدوم عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا باليمن والبركات وكل عام وانتم بخير

نحيطكم عالماً و بناء على التقارير الشرطية في ولاية الخرطوم أن تشغيل محطات الخدمة في الفترة المسائية افرز واقع سلبي وفيه كسر واضح لحظر التجوال المفروض في ولاية الخرطوم ولذلك قد تقرر ابتداء من اليوم أن تعمل محطات الخدمة من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهراوعلى جميع الشركات توجيه منسوبيها في كل المحطات للالتزام بذلك والا ستتعرض الشركة المخالفة محطاتها لعقوبات رادعة حسب الضوابط المنظمة للعمل في المواد البترولية

وستكون هناك دوريات لرصد المحطات المخالفة

ولكم الشكر

المدير العام الإمدادات وتجارة النفط

جمال حسن عبدالله

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