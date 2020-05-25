(أم درمان الإسلامية): الجامعة جاهزة للتحول الرقمي الشامل





أكد مدير مركز تقانة المعلومات والاتصالات بجامعة أم درمان الإسلامية د. عبد الواحد متوكل، أن إدارة الجامعة دعمت المركز بحزمة انترنت ذات سعات كبيرة من شركة سوداتل، أسهمت في تعزيز وتطوير خدمة الانترنت بالجامعة، وستعمم هذ الخدمة على كل كليات الجامعة والإدارات عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضح خلال حديثه لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة، أنه تم تجهيز (moodle) للاستخدام في التعليم غير المتزامن، ويجري الترتيب مع لجنة التحول الرقمي الشامل للدخول مباشرة في هذا المشروع الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني أضاف د. عبد الواحد بأن كلية الطب تعمل منذ سنوات بهذا النظام وسيعمم على كل الكليات عقب عطلة عيد الفطر، وأن الجامعة مستعدة لذلك. وشكر رئيس مجلس الجامعة أ. د محمد أحمد بن عوف ومدير الجامعة أ. د الحسن المثنى عمر الفاروق ووكيل الجامعة د. صديق عطا المنان على الدعم وإشرافهم الميداني على عملية التنفيذ طيلة شهر رمضان المعظم.

الصيحة

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