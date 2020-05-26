تعديل مواعيد عمل محطات الوقود





قررت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين، أن تعمل محطات الخدمة من الساعة السادسة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وقال المدير العام لإدارة الإمدادات وتجارة النفط جمال حسن عبد الله في بيان صحفي الاثنين، أن القرار جاء بناءً على التقارير الشرطية في ولاية الخرطوم التي أوضحت أن تشغيل محطات الخدمة في الفترة المسائية أفرز واقعاً سلبياً وفيه كسر واضح لحظر التجوال المفروض في ولاية الخرطوم.

ووجهت الوزارة جميع الشركات بتوجيه منسوبيها في كل المحطات للالتزام بذلك، والا ستتعرض الشركة المخالفة محطاتها لعقوبات رادعة حسب الضوابط المنظمة للعمل في المواد البترولية، وستكون هناك دوريات لرصد المحطات المخالفة.

الصيحة

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