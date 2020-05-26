الطوارئ الصحية بكسلا تصدر توضيحا للمخالطين لوزيرة الشباب والرياضة





اصدرت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بولاية كسلا توضيحا للمخالطين لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي وذلك في اطار الطوارئ الصحية والتحوطات لمجابهة فايروس كورونا

وطالبت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية في بيانها جميع من خالط وزيرة الشباب والرياضة في زيارتها الأخيرة لولاية كسلا من اعيان المكونات القبيلية والجهات الرسمية والمراسم ولجان الحرية التغيير ولجان المقاومة وقيادات الشباب والرياضة وكل من قابل السيدة الوزيرة اثناء زيارتها للولاية عمل التحوطات الصحية اللازمة والاتصال بأرقام التبليغ والاستعلامات لمتابعة وضعهم الصحي .

فيما يلي تورد سونا نص البيان :- .

قامت السيدة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة بزيارة لولاية كسلا بتاريخ 17 مايو الجاري ضمن وفد الصلح المشترك من المجلس السيادي والحكومة الاتحادية لتفقد الأوضاع بالولاية وقد أعلنت يوم أمس بان حالة السيدة الوزيرة إيجابية فحصها لفيروس كورونا المستجد نتمنى لها الشفاء ولكل المصابين

وألتزاما بالاجراءات الاحترازية تطلب اللجنة الفنية للطوارئ الصحية جميع من خالط الوزيرة من اعيان المكونات القبلية والجهات الرسمية والمراسم ولجان الحرية التغيير ولجان المقاومة وقيادات الشباب والرياضة وكل من قابل السيدة الوزيرة أثناء زيارتها للولاية عمل التحوطات الصحية اللازمة والاتصال بأرقام التبليغ والاستعلامات لمتابعة وضعهم الصحي حسب البروتوكول المتبع من وزارة الصحة وإجراء الحجر الصحي حسب توجيهات ادارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة وتنوه الى ان الإنتشار المجتمعي يتطلب مزيدا من الاجراءات الوقائية.

سونا

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