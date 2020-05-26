تنفيذ عدد من الأنشطة بمحلية السوكي خلال عطلة العيد





نفذت إدارة الخدمات الصحية بمحلية السوكي بولاية سنار عددا من الأنشطة خلال عطلة عيد الفطر المبارك

أماني مولود مدير الخدمات الصحية بالمحلية أكدت في تصريح لسونا انه تم تنفيذ عدد من البرامج في إطار درء جائحة كورونا شملت الوقوف على الوضع العام بمستشفى السوكي واحوال المرضى والأنشطة المقدمة من مبادرة الهلال الأحمر في توزيع معقمات للموجودين من نبطشيات ومرافقين وزوار مشيدة بدور الهلال الاحمر الذي نفذ حملة رفع وعي و توزيع معقمات بقرى أبو البنات وود سلمان

مبينة ان المحلية تعمل بقوة لدرء جائحة كورونا فضلا عن الوقوف على وضع الاسواق ونظافتها خاصة مواقع اللحوم والخضروات مبينة انه من حيث النظافة كانت جيدة وأن السوق مغلق

وابانت أنه تم تنفيذ حملات توعوية للقرى في الشريط مع محلية الدندر قرى شرا شرا والدليبة ومنوفلى كما تم توزيع معقمات

وقالت أنه تم إيقاف دورى كرة قدم لشباب أم درمان فلاته بالتنسيق مع الشرطة .بالمحلية

سونا

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