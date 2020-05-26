التعايشي يؤكد حرص الدولة علي تحقيق السلام





أكد الاستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة حرص الدولة علي تحقيق السلام وبسط هيبة الدولة والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم في جميع أنحاء البلاد.

ووجه خلال زيارته لمنطقة الكركرالتابعة لمحلية أم دافوق بولاية جنوب دارفور القوات النظامية المختلفة بإسترداد الأموال والأنعام المنهوبة وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة داعيا المواطنين بالتبليغ والإرشاد عن المجرمين .وقال إن الأمن مسؤولية الجميع .

وإستمع التعايشي الي هموم ومشكلات مواطني الكركر التي شهدت مؤخرا نهب عدد من المواشي ووعد بحلها ووضع معالجات جذرية لها.

من جانبه أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس قدرة الدولة علي بسط العدالة وسيادة حكم القانون وطالب المواطنين بالامتثال للقانون وعدم التستر علي المجرمين.

وأشار إلى أن البلاد شهدت تحولا سياسيا كبيرامشيدا بدور القوات النظامية في حفظ الأمن و تنفيذ القانون وملاحقة وتعقب المجرمين.

تجدر الإشارة إلي أن عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد حسن التعايشي قد بدأ زيارة رسمية لولايات جنوب وشرق دارفور منذ أول أيام عيد الفطر المبارك رافقه فيها وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ووزير الدولة بوزارة البني التحتية المهندس هاشم أبنعوف وعدد من المسؤولين بالدولة وتهدف الزيارة الي التبشير بالسلام والوقوف علي المشكلات القبلية التي حدثت مؤخرا.

سونا

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