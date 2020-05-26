المؤتمر السودانى يدعو للاسراع لعقد مؤتمر تداولى لقوى التغيير





دعا حزب المؤتمر السودانى للاسراع بعقد مؤتمر تداولى لقوى الحرية والتغييربحضور كل المكونات المنضوية تحت كل كتلة من كتل الحرية والتغيير والجبهة الثورية وكافة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وممثلى لجان المقاومة وممثلى تنسيقيات الحرية والتغيير فى الولايات لاجازة رؤية سياسية متفق عليها فى كافة القضايا.

وقال الدكتورعمرالدقير رئيس الحزب فى لقاء إعلامى اليوم بوكالة السودان للأنباء حول قضايا الراهن السياسى ان المؤتمرالتداولى سيعمل على وضع هيكل تنظيمى لتوسيع المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير واعادة هيكلته بتكوين قطاعات تهتم بقضايا الحكم وتربط بينه والحكومة وتلغى اللجان المؤقتة القائمة وانتخاب هيئة تنفيذية تضمن فيها كل القوى الرئيسية باوزانها الحقيقية وتباشر مهام العمل اليومى القيادى على ان تستمر التنسيقية كجسم تنظيمى يعنى بقضايا بناء الحرية والسلام والاجسام القاعدية الثورية فى الاحياء والمدن والولايات والمؤسسات

واضاف الدقير” اننانقترح ايضا قيام جسم أعلى ينعقد كل ثلاث شهور يضم المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير وممثلى تنسيقيات الولايات ليضع الخط العام ويتابع تنفيذه بصورة دورية

سونا

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