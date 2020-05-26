غرفة كورونا:الموازنة بين الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعالجة أوضاع المتأثرين





دعت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم الى ضرورة الموازنة بين الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية للوقاية من مرض كورونا وبين ضرورة معالجة أوضاع الفئات المتأثرة بالحظر الصحي .

وإستعجلت اللجنة اهمية الإسراع بتوصيل دعم الدولة لتلك الفئات والاستمرار في تقديم السلع من المنتج الى المستهلك وتسهيل حركة المواد الغذائية بالمدن ،فيما قررت اللجنة الاستمرار في تنظيم حركة حاملي التصاريح المرورية والتأكد من استخدام التصريح للغرض الممنوح له مع تسهيل مرور افراد ومجموعات الطوارئ الصحية

كما استمعت اللجنة لتقارير من المديرين التنفيذيين بالمحليات حول توفر خدمات الوقود والخبز واعمال النظافة والعمل على معالجة قطوعات المياه في بعض المواقع.

سونا

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