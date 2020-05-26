والي شمال كردفان : امكانيات الولاية مسخرة لمكافحة كورونا





اكد اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي ولاية شمال كردفان المكلف تسخير كل امكانيات الولاية لمكافحة جائحة كورونا >

وقدم سيادته خلال اجتماع مجلس حكومة الولاية استعدادا لزيارة وفد إتحادي برئاسة الاستاذة عائشة موسي عضو المجلس السيادي برفقة وزيرة الخارجية ووزير المالية قدم تنويرا عن برنامج الزيارة للوقوف علي الخدمات والنواقص التي تحتاجها الولاية واوضح اهمية الزيارة للولاية في هذا التوقيت ،مشيراً الى ان برنامج الزيارة يبدا يوم الاربعاء باجتماع مع حكومة الولاية والوقوف علي سير الخدمات واستعدادات الموسم الزراعي وتنفيذ موجهات الفترة الانتقالية

ويوم الخميس اجتماع مع امراء القبائل بالولاية بجانب زيارات لقبة الشيخ اسماعيل الولي وتفقد سجن الابيض .ودعا المواطنين الى ضرورة اتباع الاجراءات الصحية د.احمد رجب مدير عام وزارة الصحة قدم تقريراً عن الوضع الصحي بالولاية والتنسيق مع المؤسسات والمبادرات لتوعية المواطن وضرورة وضع ضوابط جديدة بالمحليات والاهتمام اكثر بالكادر الطبي لجهدهم المبذول في خدمةالولاية

سونا

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