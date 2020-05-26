الدقير: القصاص لشهداء فض الإعتصام لا مساومة ولا تساهل فيه





-شدد حزب المؤتمر السوداني بضرورة القصاص لشهداء فض الإعتصام مؤكدا أنه قضية لا تسقط بالتقادم ولا يوريها النسيان وستظل شامة في الذاكرة الوطنية وجرح لا يندمل في الوجدان الوطني .

وحيا المهندس عمر الدقير رئيس الحزب في اللقاء الصحفى الذي عقده اليوم بوكالة السودان للانباء حول رؤية الحزب في قضايا الراهن السياسي ذكري شهداء الثورة المجيدة الثورة التى انتصرت فيها القوي الرئيسية التي تسلحت بها الجماهير وهزمت بها آلة الاستبداد القمعية بارادة الحياة والحرية والكرامة الإنسانية وأضاف قائلا “أحي أرواح شهداء مجزرة فض الإعتصام المؤسفة والأليمة ” ونؤكد” أن القصاص للشهداء دين لا مجال للمساومة والتساهل فيه وهو قضية جوهرية أساسية تتعلق بالوفاء لمن شيدوا بأجسامهم الذبيحة جسرا لنعبر إلي وطن الحرية والسلام والعدالة “،مشيرا إلي أن الثورات لا تقوم إلا أذا توحدت الإرادة الشعبية .

وقال الدقير إن الثورة التى نجحت فى إزالة النظام ينتظرها عمل طويل ومستمر ،واضاف قائلا ” نحن مطالبون باستمرار وحدة هذه الإرادة ،مشددا علي ضرورة استمرار وحدة الثورة بأوسع جبهة وطنية ممكنة خلف رؤية وطنية واضحة لانجاز مهام الإنتقال .

سونا

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