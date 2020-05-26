التعايشي: سياسة الدولة تهدف الي مضاعفة إنتاج الموسم الزراعي





قال الاستاذ محمد حسن عثمان التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي ان سياسة الدولة تهدف الى العمل على مضاعفة إنتاج الموسم الزراعي داعيا المواطنين لتهئية الأرض لانزال السلام الشامل في السودان عامة ومناطق دارفور بصفة خاصة.

ووجه سيادته لدي ترؤسه اجتماع لجنة امن محلية مرشينج بولاية جنوب دارفور والذى قدمت خلاله تقارير حول الاوضاع الامنية وتامين الموسم الزراعي وجه بالتنسيق المحكم بين الأجهزة الامنية المختلفة والادارة الاهلية ببسط هيبة الدولة وتنفيذ القانون.

كما وجه التعايشي الجهات المعنية بتسريع وترتيب انعقاد مؤتمر فتح المسارات في موعده المحدد حتى يسهم فى إنجاح الموسم الزراعي الحالي.

سونا

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