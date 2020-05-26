بروفيسور تاور يشيد بجهود حكومة سنار لمجابهة جائحة كورونا





أشاد البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالخطوات والتدابير التى اتخذتها حكومة ولاية سنار لمجابهة جائحة كورونا ، وبكفاءة الكادر الطبى بالولاية فى تسجيل 38 حالة شفاء من المرض .

واعلن خلال اجتماعه والوفد المرافق بحكومة الولاية بحضور والي سنار المكلف اللواء ركن محمد عثمان حمد ، وبعد اطلاعه على الموقف الصحى بالولاية، عن دعم جهود ولاية سنار لتوفير الأجهزة والمعدات والملابس الواقية للكوادر الطبية وزيادة عدد الأسرة بمراكز العزل.

وأشاد البروفيسور تاور بالدور الذي تضطلع به القوات النظامية فى حماية الحدود والاقتصاد القومى وتنفيذ التدابير الصحية.

فيما دعت الاستاذة رجاء نيكولا عضو مجلس السيادة الانتقالي الى الالتزام بجملة التدابير الاحترازية والقرارات الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وأكد وإلى سنار المكلف خلال الاجتماع، استقرار الوضع الصحى ،مشيرا إلى ان جملة حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 82 حالة مؤكدة وسجلت الولاية 10 حالات وفاة وتماثل 38 مصابا للشفاء .

وشدد اللواء الركن محمد عثمان حمد ،على التزام ولايته بتنفيذ القرارات والتدابير الاحترازية، وقفل المعابر مع دولتى جنوب السودان واثيوبيا لمنع دخول فيروس كورونا ومنع التهريب، وأشار الوالى إلى جهود حكومته لإنجاح الموسم الزراعى ، معلنا عن زراعة أكثر من 80 ألف فدان بمحصول القمح، داعيا للمساهمة في معالجة الآثار السلبية الناجمة عن السيول والفيضانات التي شهدتها سنار العام الماضى.

وفي ذات السياق، أجرى الوفد الذى ضم عضو مجلس السيادة الاستاذة رجاء نيكولا ووزير الثروة الحيوانية د. علم الدين ابشر ، لقاءات منفصلة مع اللجنة الأمنية للتعرف على دورها فى تنفيذ القرارات والتدابير الصحية ، ولقاء آخر بلجنة الطوارىء الصحية بالولاية، وثالثا بقيادات الحرية والتغيير ولجان المقاومة.

سونا

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