السودان يستعرض جهوده لمجابهة جائحة كورونا امام اجتماع الانتربول





عقد الامين العام للانتربول اجتماع عبر تقنية الفيديو لاعضاء دول الايابكو بحضور (44) مشارك برئاسة الامين العام للانتربول ومدير ادارة الخدمات الشرطية بالامانة العامة للانتربول والمفتش العام للشرطة بجمهورية تنزانيا رئيس الدورة الحالية للايابكو والسادة مدراء المباحث الجنائية بدول اقليم الايابكو ومدير المكتب الاقليمى للانتربول بشرق افريقيا وسكرتارية الايابكو.

واوضح اللواء شرطة خالد مهدى ابراهيم مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية فى تصريح صحفي ان الاجتماع ناقش جهود الدول الاعضاء لمجابهة جائحة كورونا .

واستعرض اللواء مهدى للمؤتمرين عبر الفيديو من مكتبة ببري جهود الحكومة السودانية فى مجابهة الوباء والسياسات الاحترازية التى وضعتها بجانب برامجها التوعوية للمواطنين عبر اللجنة العليا الطوارئ الصحية.

كما استعرض سيادته جهود الشرطة السودانية فى محاربة الجائحة باعتبارها خط الدفاع الاول وتكوينها لجنة طبية عليا برئاسة مدير الادارة العامة للخدمات الطبية برئاسة قوات الشرطة والتى تضم كوادر طبية، واسهمت اللجنة فى تقديم دعم للمستشفيات والمراكز الصحية بالمركز والولايات بالادوات الطبية والصحية بجانب توزيع ادوات الحماية من مطهرات وكمامات وقفازات طبية للقوات العاملة فى الارتكازات والاطواف وللمواطنين .

وتطرق سيادته الى المشاركة الواسعة لادارات الدفاع المدنى والمرور فى عمليات التعقيم للطرق والشوارع والميادين واماكن التجمعات كالاسواق والمساجد ومواقف المواصلات بمادة الكلور بمشاركة رئاسة الشرطة ممثلة فى المدير العام لقوات الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم ومدراء تلك الادارات بمنسوبيها حيث اشرفت ادارة المرور على توصيل الكوادر الطبية من مكان السكن الى مكان العمل عبر اسطول مركبات المرور (777 ) .

وتطرق سيادته لجهود الشرطة في توزيع الارشادات الصحية التوعوية باماكن سكن المواطنين بجانب جهود منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الوطنية فى صناعة الادوات الصحية للمكافحة من معقمات وكمامات وأجهزة تنفس ساعدت كثيرا فى الحد من انتشار الجائحة .

سونا

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