كباشي يوجه بتامين الموسم الزراعى بمحلية القوز بجنوب كردفان





وجه الفريق اول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بتامين الموسم الزراعى بمحلية القوز بجنوب كردفان، بالتحضير المبكر وتوفير المدخلات الزراعية والجازولين، كما وجه بفتح المسارات والمراحيل فى وقت مبكر تجنبا للاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين.

ووجه سيادته اللجنة الامنية بالولاية بحماية ممتلكات المواطنين بتكوين قوة مقاتلة لمساندة الشرطة بمنطقة (السيسبان) التى تعتبر مكمنا للصوص والمتفلتين المسلحين بالمحلية.

وقدم كباشي لدى مخاطبته الفعاليات الشعبية بمدينة الدبيبات خلال زيارته والوفد المرافق له للمدينة، تنويرا عن الاحداث الاخيرة بمدينة كادوقلى والتداعيات التى نجمت عنها والاجراءات التى اتخذتها الحكومة للحيلولة دون تكرارها.

من جانبها شجبت الادارات الاهلية بالمحلية على لسان الامير بقادى محمد حماد امير عموم الحوازمة ماحدث بكادوقلى واعتبرته عملا ينافى قيم التعايش الذى تنعم به مكونات الولاية.

وطالبت الادارة الاهلية، الحكومة بضرورة جمع السلاح وتطوير مركز الشرطة والاسراع فى تحقيق السلام.

ودعا الامير بقادى الى مؤتمر عام يجمع الادارات الاهلية بولاية جنوب كردفان للتفاكر حول دور الادارة الاهلية فى اقرار الامن والاستقرار بالولاية.

من جانبه تعهد والى الولاية اللواء ركن رشاد عبد الحميد باستكمال الخدمات بالمحلية.

الى ذلك اشار ممثل قوى الحرية والتغيير الى ضعف المنظومة الامنية بالمحلية وطالب بمعالجة قضية الفقر ومعالجة الغلاء ودعم الخدمات وتفعيل لجنة التفكيك ومحاربة الفساد لاداء دورها على الوجه المطلوب.

وعزا ممثل النائب العام عضو الوفد المرافق، انتشار الجريمة والخروج على القانون لانتشار السلاح غير المرخص.

فيما اعتبر عضو الوفد الدكتور حامد البشير ابراهيم ان سبب الجريمة يعود الى عدم انتشار التعليم فى الولاية، فيما نسبه الاكاديمى جمعه كندة الى الفقر.

وزار الفريق اول ركن كباشي والوفد المرافق له خلال زيارته للمحلية قرية ام سعده وخاطب مواطنيها ودعاهم الى التمسك بالتعاون والمحافظة على تماسك النسيج الاجتماعى بين جميع مكونات الولاية.

سونا

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