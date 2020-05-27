الشئون الدينية بالخرطوم تحستب الشيخ الداعية محمد احمد حسن





قال تعالى (ولَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155)الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) صدق الله العظيم

يحتسب السيد الأمين العام للشئون الدينية بولاية الخرطوم والعاملون بالشئون الدينية والأئمة والمؤذنين والدعاة بحتسبون عند الله تعالى فقيد البلاد والدعوة الاسلامية الشيخ محمد أحمد حسن الذى لبى نداء ربه مساء أمس الثلاثاء نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة وأن يدخله فسيح جناته وينعم عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

فقد كان الفقيد الشيخ الجليل علما من أعلام الدعوة الإسلامية بالبلاد قدم عصارة جهده فى تعليم الناس أمور دينهم وتعليمهم الفقه الإسلامي والعلوم الشرعية بأسلوب سهل وميسر وجد قبولاً واستحسانا من الجمهور وكانت أنشطته الدعوية والإرشادية من محاضرات وندوات ودروس فى المساجد والخلاوى وبرامجه فى الإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي محضورة ومسموعة ومشاهدة تجد المتابعة المستمرة نسأل الله تعالى أن ينتفع الناس بعلمه وفقه الذى ثابر وعمل على نشره وتعليمه للناس. ونحن إذ نحتسبه لانزكيه على الله فهو أعلم بالسرائر نسأل الله تعالى أن يجعله فى عليين وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يلهم أهله وأهل الدعوة ومعارفه الصبر وحسن العزاء.

سونا

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