عائشة : الجيش الابيض خط الدفاع الاول لجائحة كورونا





اشادت الاستاذة عائشة موسي عضو المجلس السيادي بأداء حكومة ولاية شمال كردفان في تطبيق الاجراءات الصحية لمكافحة جائحة كورونا .

واكدت خلال مخاطبتها اجتماع مجلس حكومة الولاية بحضور الاستاذة اسماء محمدعبدالله وزيرة الخارجية ووالي شمال كردفان ، اكدت اهتمام المجلس السيادي بقضايا وهموم انسان الولاية ومشروعات التنمية ، وحيت الجيش الابيض واردفت بالقول انه” خط الدفاع الاول لجائحة كورونا ”

من جانبها دعت الاستاذة اسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية الى ضرورة الاهتمام اكثر بمكافحة كورونا بتشديد الاجراءات الصحية واكدت دعم المنظمات والجهات والمؤسسات الدولية لمساعدة السودان للقضاءعلى فايروس كورونا

الى ذلك أوضح اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي شمال كردفان ان الولاية تشهد عملا كبيرا في كافة المجالات خاصة في جوانب المياه والطرق وتوفير الخدمات وقدم الشكر للمجلس السيادي ومجلس الوزراء لدعمهم للولاية .

وتم خلال الاجتماع تقديم تقارير مفصلة عن أداء حكومة الولاية ومناقشتها .

سونا

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