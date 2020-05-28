تمديد حظر التجوال الشامل بكسلا لاسبوعين اضافيين





قرر الاجتماع المشترك الذي رأسه والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد للجنة امن الولاية ولجنة الطوارئ الصحية للتصدي لجائحة كورونا تمديد حالة الحظر الشامل بالولاية الى اسبوعين اضافيين اعتبارا من يوم ٥/٢٧ ومد فترة السماح بالتسوق داخل الأحياء فقط حتى الثانية عشر منتصف النهار وعدم فتح الاسواق الرئيسية في كل الولاية عدا محلات بيع الجملة لتموين دكاكين الأحياء والقرى بحاجيات المواطنين المعيشية الضرورية مع عدم السماح ببيع القطاعي من دكاكين الجملة علاوة على تزويد المركبات العاملة في توزيع مواد معاش الناس بالوقود اللازم من محطات محددة بواسطة الاجهزة المختصة .

وقرر الاجتماع كذلك منع وسائل المواصلات العامة من الحركة والغاء كل الاستثناءات السابقة ومراجعتها من جديد باستثناء العاملين في الحقل الصحي والمياه والكهرباء والاعلام

وكانت مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف الدكتورة ايمان محمود العوض مقرر اللجنة العليا للطوارئ الصحية قد استعرضت خلال الاجتماع تفرير الوضع الصحي الراهن لجائحة كورونا بالولاية حتي ٥/٢٦ والذي تناول عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا البالغة(٣٧) حالة منها(١٩) حالة بمحلية كسلا و(١٨) حالة بمحلية حلفا الجديدة متضمنة حالتي وفاه بالمحليتين بالاضافة الى حالات الشفاء التي بلغت(١٦) حالة علاوة علي حالات الاستباه والحجر المنزلي ومتابعة المخالطين صحيا..

وتطرقت مقرر اللجنة خلال التقرير الى الاشكاليات التي تواجه العمل والمهددات الصحية والتي منها خاصة حركة الدخول الى الولاية والمناسبات الاجتماعية وعدم توفير الحماية والتأمين للكادر الصحي ومراكز العزل الصحي بالاضافة الى الحاجة لبعض المعينات التي تعزز من جهود التصدي لجائحة كورونا بالولاية

سونا

شارك الموضوع :





