عاجل.. إصابة أسطورة كرة القدم السودانية البرنس هيثم مصطفى بفايروس كورونا





انضم اسطورة كرة القدم السودانية هيثم مصطفى كرار لقائمة المصابين بفايروس كورونا المستجد, وذلك وفقاً لتدوينة نشرتها الصحفية السودانية البارزة والمدير العام لقناة الهلال الأستاذة فاطمة الصادق على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين فقد كتبت الصحفية المعروفة مشيدة بالعلاقة القوية التي تجمع ببرنس الكرة السودانية وقائد الهلال والمريخ الأسبق, متمنية له عاجل الشفاء.

وتفاعل المئات من الرياضيين مع تدوينة فاطمة الصادق التي نشرت من خلالها صورة هيثم مصطفى وقالت فيها: (ده اخوي المستعده اخسر اي زول عشانو،،ده الصديق القالو فيه وقت الضيق،،ده البخلي اي شي قدامه عشان يسمعني وينصحني ويقيف معاي ويحل اي مشكله واقفه قدامي ،،ده الوحيد البجي علي نفسه كتير اكراما لي ،،ده الساندني بخوتو وبمواقفو معاي ومطوقتي بجمايلو علي).

وختمت مديرة قناة الهلال التدوينة التي رصدها محرر موقع النيلين قائلة : (ما تشوف شر يا ابو محمد ،،وانت اقوي من كورونا وأقوي من المرض وقريب حتكون معانا ووسطنا ومنتظرنك بالقهوة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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