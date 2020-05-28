عضو مجلس السيادة تقف على الأداء بمستشفى الابيض التعليمي





تفقدت عضو مجلس السيادة الاستاذة عائشة موسى برفقة والي ولاية شمال كردفان اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله تفقدت مستشفي الأبيض التعليمي وتعرفت على المشاكل التي تواجه المستشفى وسبل معالجتها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى .

واستمعت لتنوير من ادارة المستشفي حول النواقص التي تشكل عقبة في تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة والتي منها نقص الكادرالطبي و أشادت عضو مجلس السيادة بالدور الكبير الذي تقوم به المستشفى و تقديم الخدمة للمرضى رغم الظروف التي تمر بها البلاد

كما اشادت بالجهود التي تبذلها الكودار الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا .

و خلال الزيارة قدمت عضو مجلس السيادة معينات للمستشفى لمجابهة فايروس كورونا.

سونا

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