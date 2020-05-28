وزيرة الخارجية نسعي للدعم الخارجي من الدول الصديقة





أشادت الأستاذة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية بكل قطاعات حكومة شمال كردفان والتقاريرالتي قدمت من خلال استعراض المديريين العامين للوزارات ،و ذلك خلال مخاطبتها الاجتماع المشترك مع حكومة ولاية شمال كردفان مؤكدةً انهم سيحملون هذه التوصيات للمركز للنظر فيها .

وقالت انهم في الخارجية يسعون دائماً للدعم الخارجي من الدول الصديقة مثل الصين ،والأمم المتحدة ، ومركز الاوبئة والاتحاد الأفريقي ،والمنظمات التي تعمل في مجال مكافحة جائحة كورونا وشددت علي ضرورة التعاون بين الدول حتي تنتهي كورونا . ولن يتم ذلك إلا بتضافر الجهود والإسناد والتوعية الاجتماعية والالتزام بموجهات السلطات المسؤولة.

سونا

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