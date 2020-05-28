عائشة موسي ووزيرة الخارجية تلتقيان وفد نساء كردفان





أشادت الاستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة بالدور الرائد لنساء كردفان الرائدات والمبدعات والمناضلات ،و ذلك لدي لقائها بقصر الضيافة وفد نساء كردفان برئاسة الاستاذة وداد منصور الناشطة في مجال حقوق المرأة بحضور الاستاذة أسماء محمدعبدالله وزيرة الخارجية .

وأكدت رعايتها ودعمها الخاص للمرأة بكردفان وأمنت على كل المشروعات التي تساهم علي استقرار المرأة بكردفان وقدمت دعماً للمرأة بكردفان .كما ناقش اللقاء مشروعات المرأة العاملة وقضايا المرأة الريفية والمفصولات من الخدمة والرعاية الصحية .

من جانبها قدمت الأستاذة وداد منصور رئيسة الوفد عدداً من المشروعات التي تخدم المرأة الكردفانية وكيفية تقديم الخدمات من تأمين صحي وتمويل ورعاية المبدعات وتشجيع الحكامات لتقديم رسائل ايجابية بجانب تكوين جمعيات انتاجية وثقافية وتفعيل المشاركات الداخلية والخارجية .

الاستاذة اسماء محمدعبدالله وزيرة الخارجية حيت الدورالوطني للمرأة الكردفانية وامنت علي كل المقترحات مؤكدةً ان المرحلة القادمة ستشهد انفتاحاً كبيراً علي العالم في كافة المجالات .

سونا

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