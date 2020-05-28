التعايشي: ضرورة حوسبة الجهاز المالي والإداري لتحقيق الشفافية





أشاد الاستاذ محمد حسن عثمان التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بتقرير أداء حكومة ولاية شرق دارفور .

ودعا لدى لقائه المديرين العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بولاية شرق دارفور بأمانة الحكومة مساء أمس

دعا إلى ضرورة حوسبة الجهاز المالي والإداري لتحقيق الشفافية ورفع الكفاءة ومنع الفساد بالإضافة إلى انجاز الملفات الإدارية بالصورة المثلى، مشيراً الى أن اتفاق السلام الذي سيوقع في غضون الفترة المقبلة سيضمن سبعة مليار دولار لصالح مشروعات التنمية في المناطق المتاثرة بالنزاعات وستتكفل الحكومة بمبلغ خمسمائة مليون دولار فضلاً عن أموال المانحين لمشروعات الأعمار والتنمية

موضحاً ان النظام المحوسب يسهل عملية الاتصال السريع واختصار الزمن في عملية الاتصال لتبادل المعلومات المطلوبة حول اتخاذ القرارات الإدارية مضيفاً ان هناك فرصة متاحة وبتكاليف بسيطة للتدريب على نظام الحوسبة بمركز تطوير الادارة معلناً تكفله بتدريب تسعة كوادر بمركز تطوير الادارة او إرسال مدرب للولاية . لافتاً إلى أن ضمان التنمية والعدالة والمساواة في توزيع الموارد لايتأتي إلا بالعلم والمعرفة موضحاً انه رغم ظروف الحرمان هناك رغبة وعزيمة في التقدم والازدهار.

وقال السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء ان التغيير في مناهج العمل يجب أن يعكس روح ثورة ديسمبر مطالباً بمضاعفة الجهد في الزراعة والإنتاج الحيواني لبلوغ الغايات والأهداف موضحا أن السعي لاجتثاث الأساليب الملتوبة في الخدمة العامة مع مراعاة التوازن الجغرافي والتميز الايجابي في الوظيفة مبيناً ان علاقة السودان بالمجتمع الدولي ظلت واقفة في نقطة التشاكس وبعد التغيير عاد الي حضن المجتمع الدولي أملا أن يكون هناك تفاعل وتعامل مع المنظمات لفائدة المواطن داعياً الى نزع السلاح ومكافحة التهريب.

وأستعرض اللواء ركن المزمل أبوبكر محمد حاج والي ولاية شرق دارفور تقرير أداء الحكومة والمشاريع والمتطلبات والاحتياجات.

سونا

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